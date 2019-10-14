وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير، مساعد برنامج المنح الدراسية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علم النفس التنظيمي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

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