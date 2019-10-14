بالتزامن مع زيارة بوتين.. طبيبة روسية في الرياض تتحدث بشغف عن المملكة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طبيبة روسية تعمل في محافظة شقراء، وهي تتحدث بحب وشغف عن المملكة بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين للمملكة.

وأشارت الطبيبة في مجال النساء والولادة، إلى أنها قدمت إلى المملكة منذ نحو 3 سنوات بالتزامن مع السماح للمرأة بقيادة السيارة، مضيفة أنها تعمل طبيبة منذ 30 عاماً.

وأكدت أن العلاقات بين روسيا والمملكة ارتقت إلى مرحلة وخطوة جديدة للتعاون في عدة مجالات، معربة عن ترحيبها بالرئيس الروسي قائلة بالعربية: « أهلاً وسهلاً سيدي الرئيس الروسي في المملكة العربية السعودية » .