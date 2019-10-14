حزن يتحول إلى ضحك هستيري في جنازة (فيديو)
شهدت جنازة أقيمت في إيرلندا موقف طريف تسبب في تحويل المآتم والحزن إلى حالة من الضحك الهستيري؛ بسبب المتوفي.
واجتمع المشيعون، يوم السبت الماضي، في مقاطعة ” لينستر “ لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ” شاي برادلي.
وسمع الحاضرين صوت ” شاي “ يستغيث من القبر؛ حيث أصيبوا بحالة من الذهول عندما سمعوا صوت المتوفى أثناء مراسم الدفن، حيث كان يصيح: ” مرحبًا، مرحبًا.. دعوني أخرج “.
وقال ” شاي “ مستغيثًا: أين أنا؟ أخرجوني، أخرجوني، فالمكان مظلم هنا.. أهذا الكاهن؟ يمكنني سماعه.. هذا أنا شاي في الصندوق“، قبل أن يقول: ” لا.. أنا ميت“، فيما كان يمكن سماع صوت الطرق على الصندوق.
ويُظهر مقطع فيديو للحادثة المشيعين الذين أصيبوا بحالة من الذهول وانتابهم الضحك.
وقال شاي في النهاية وهو يغني: ” مرحبًا مرة أخرى مرحبًا، مرحبًا لقد أردت توديعكم “.
وتوفي شاي في 8 أكتوبر بعد صراع طويل مع المرض، إلا أنه أراد توديع عائلته وأحبائه بطريقة مميزة وبأسلوبه الفكاهي، حيث كشفت ابنته ” أندريا “ على تويتر أنه كان قد سجل رسالته قبل وفاته، وتم تشغيلها عبر مكبر صوت أثناء مراسم الدفن.
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