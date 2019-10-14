حزن يتحول إلى ضحك هستيري في جنازة (فيديو)

دبلن(صدى):

شهدت جنازة أقيمت في إيرلندا موقف طريف تسبب في تحويل المآتم والحزن إلى حالة من الضحك الهستيري؛ بسبب المتوفي.

واجتمع المشيعون، يوم السبت الماضي، في مقاطعة ” لينستر “ لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ” شاي برادلي.

وسمع الحاضرين صوت ” شاي “ يستغيث من القبر؛ حيث أصيبوا بحالة من الذهول عندما سمعوا صوت المتوفى أثناء مراسم الدفن، حيث كان يصيح: ” مرحبًا، مرحبًا.. دعوني أخرج “.

وقال ” شاي “ مستغيثًا: أين أنا؟ أخرجوني، أخرجوني، فالمكان مظلم هنا.. أهذا الكاهن؟ يمكنني سماعه.. هذا أنا شاي في الصندوق“، قبل أن يقول: ” لا.. أنا ميت“، فيما كان يمكن سماع صوت الطرق على الصندوق.

ويُظهر مقطع فيديو للحادثة المشيعين الذين أصيبوا بحالة من الذهول وانتابهم الضحك.

وقال شاي في النهاية وهو يغني: ” مرحبًا مرة أخرى مرحبًا، مرحبًا لقد أردت توديعكم “.

وتوفي شاي في 8 أكتوبر بعد صراع طويل مع المرض، إلا أنه أراد توديع عائلته وأحبائه بطريقة مميزة وبأسلوبه الفكاهي، حيث كشفت ابنته ” أندريا “ على تويتر أنه كان قد سجل رسالته قبل وفاته، وتم تشغيلها عبر مكبر صوت أثناء مراسم الدفن.