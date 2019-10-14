بأكثر من 600 مليون دولار.. استثمارات سعودية روسية في شركة لتأجير الطائرات

وكالات(صدى):

كشف صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم الإثنين، أن كونسورتيوم مستثمرين يضمه “صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيستثمر أكثر من 600 مليون دولار في إقامة شركة لتأجير طائرات الركاب الروسية.

وأوضح الصندوق أن الهدف من المشروع المشترك مع المملكة يستهدف الاستثمار في طائرات نقل ركاب حديثة سيجري توريدها لناقلات روسية بعقود تأجير طويلة الأجل.

ويضم الكونسورتيوم، وهو عبارة عن مجموعة أو ائتلاف من الشركات التجارية، وأيضًا مجموعة ” كيه.جي.ايه.ال “ المالية الألمانية، بحسب الصندوق الروسي.

وجاء الاتفاق في إطار عدة صفقات أُعلنت اليوم الإثنين، في الرياض خلال زيارة نادرة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.