رانيا فريد شوقي ترغب في إنجاب ولد بدلًا من ابنتيها

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي أنها تعاني مع ابنتيها ملك وفريدة بسبب أخذهم متعلقاتها دائمًا.

وقالت رانيا في تصريحات صحفية: أعاني معهما في البحث عن متعلقاتي الخاصة بأدوات التجميل، حينها أقول لنفسي لماذا لم أنجب ولدًا؟، حينها ستكون هذه المشاكل غير موجودة.

وعلى جانب أخر أكدت رانيا على أن مشاركتها في مسرحية الملك لير هي من الأمور الفارقة في مشوارها الفني.

وأوضحت أن المسرحية أخرجت جزءًا كبيرًا من طاقتها التمثيلية، مشيرةً إلى أنّها من الأعمال التي أضافت إليها كثيرًا.