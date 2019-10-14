بالفيديو.. محلل سياسي : المملكة وروسيا يجمعهما همّ مواجهة الإرهاب في المنطقة

نايف السالم(صدى):

أكد المحلل السياسي محمد الفايدي، على أن المملكة وروسيا يجمعهما همّ مواجهة الإرهاب في المنطقة، موضحًا أن روسيا تعي خطورة القفزة الإيرانية على أمن المنطقة والسلم الدولي.

وقال الفايدي خلال برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : روسيا والمملكة، نقلتا التنازع حول “الطاقة” إلى توازن في فهم ضرورة الحفاظ أمن الطاقة العالمية.

وأضاف : روسيا كان لها دور مؤثر في سوريا، ونأمل أن يحدث التقارب معها نوع من التغيير في الوضع السوري الذي تطور بعد الغزو التركي الغاشم لها.

وتابع : نحن أمام نقلة في العلاقة التي كانت فاترة بين المملكة وروسيا، والمساحة واسحة لتطويرها والدفع بها نحو آفاق جديدة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد أكد أن هناك تعاون ثنائي بين المملكة وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

المحلل السياسي #محمد_الفايدي

نحن أمام نقلة في العلاقة التي كانت فاترة بين #السعودية و #روسيا، والمساحة واسحة لتطويرها والدفع بها نحو آفاق جديدة#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/jROF0E8tFe — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2019

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