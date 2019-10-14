الانتقادات تلاحق « حمدالله » : ترك التهديف وتفرغ للتمثيل

ماجد محمد(صدى):

تلاحق اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله، العديد من الانتقادات والهجوم الشديد؛ لهبوط مستواه وابتعداه عن التهديف خلال الفترة الأخيرة.

وعلق الناقد الرياضي عماد الصائغ، على أداء حمدالله خلال الموسم الجاري، لافتًا إلى أنه تفرغ ترك التهديف وتفرغ للتمثيل، قائلًا «حمدالله تفرغ للتمثيل وترك التهديف، وما يُقدمه هذا الموسم أقل من 10 % عن الموسم الماضي».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها «حمدالله» للنقد الشديد، إذ قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل في وقت سابق «حمد الله أفضل لاعب وممثل على أرض الملعب»، وأضاف الصحافي سطام الثقيل «تهكير حساب عبدالرزاق حمد الله، ربما تمثيل».

ويعد آخر هدف سجله اللاعب عبدالرازق حمدالله في الموسم الحالي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان في شباك نادي ضمك في الجولة الأولى، ولم يتمكن اللاعب من تسجيل أي أهداف في شباك فرق الحزم والشباب والأهلي.