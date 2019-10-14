بعد تنازل برشلونة.. 3 أندية كبرى تتصارع على راكيتيتش

نواف السالم(صدى):

قال موقع ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالي، الإثنين، إن هناك 3 أندية تتنافس لضم النجم إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة.

وأوضح الموقع أن الـ 3 أندية هم : مانشستر يونايتد وإنتر وميلان .

ويريد اليونايتد ضم إيفان؛ لتعويض رحيل ماتيتش المؤكد، بينما يفكر إنتر ميلان في التوقيع معه بطلب مباشر من أنطونيو كونتي مدرب الفريق.

ويرغب ميلان في الحصول على خدمات اللاعب على وجه السرعة، خصوصاً مع النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق اللومباردي هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن إدارة برشلونة تصر على بيع عقد راكيتيتش في يناير، إذا وصل عرض رسمي من أجله تبلغ قيمته نحو 40 مليون يورو على الأقل.