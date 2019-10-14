خربين يضع الهلال في مأزق على مدار 6 أسابيع

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الهلال، اليوم الإثنين، عن المدة التي يحتاجها مهاجمه السوري عمر خربين للتعافي من إصابته في مفصل القدم.

وقال الهلال إن اللاعب سيغيب عن الملاعب 6 أسابيع؛ ليتلقى برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكانت إدارة الهلال قد أرسلت خطابًا لإدارة المنتخب السوري تطلب من خلاله التقرير الطبي الخاص بحالة اللاعب عقب إصابته في مباراة سوريا والمالديف الأخيرة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت فوز نسور قاسيون 2/1.

وتعتبر إصابة خربين ضربة قوية للهلال ومدربه رازفان لوسيسكو، إذ سيغيب اللاعب عن 4 أو 5 مباريات في الدوري أمام ضمك والنصر والفتح والعدالة، وقد يلحق بمباراة الزعيم مع الأهلي يوم 29 نوفمبر، كما سيغيب خربين عن مباراة الهلال أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.