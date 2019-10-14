كيفية معرفة فلتر الزيت الأصلي.. وهذه أنواعه

علي القحطاني(صدى):

يجب على قائدي المركبات معرفة الفرق بين بين فلتر الزيت الأصلي والفلتر المغشوش.

ويعتبر فلتر الزيت من الأشياء المهمة؛ لتنقية أي شوائب او جسيمات قد يقل قطرها عن قطر شعرة الانسان .

ويعمل فلتر الزيت على تنظيف الملوثات الداخلة عبر فلتر الهواء أو وصلاته، كما يوقف تجمع جزيئات الأوساخ الناتجة من عمليات الاحتراق الرديئةز

كما يمنع تلف بعض الأجزاء، وتتحدد نوعية الفلتر عن طريق حجم الجزيئات التي يستطيع ترشيحها، حيث يقوم فلتر الزيت الاصطناعي بحجز الجسيمات الصغيرة جدًا.

و يقوم الفلتر العادي بحبس جزيئات يقل نصف قطرها عن ربع نصف قطر شعرة الإنسان.

كيف تتعرف على الفلتر الأصلي من الأقل كفاءه :

ويكمن الفرق بين فلتر الزيت الأصلي والمغشوش أو الأقل كفاءة في اختلاف الأجزاء المكونة لكل منهما أو المواد المستخدمة في التصنيع، وفيما يأتي ذكر لبعض العوامل التي تُحدث الفرق بين فلتر الزيت الأصلي والمغشوش:

– الكمية المستخدمة في تصنيع الوسط المرشح:

إذ تختلف الكمية المستخدمة في التصنيع بشكل كبير جدًا، فالفلاتر الأصلية تحتوي على كمية أكبر.

– عمر الوسط المرشح:

– يكون العمر الافتراضي للوسط المرشح في الفلتر الأصلي أكبر. كفاءة الوسط المرشح: يكون الوسط المرشح في الفلاتر الأصلية أكثر جودة وفعالية.

– الصمامات الالتفافية:

قد تكون هذه الصمامات عالقةً منذ البداية في الفلاتر المغشوشة.

– الزنبركات:

إذ يكون الفرق بين فلتر الزيت الأصلي والمغشوش في نوعية هذه الزنبركات ومتانتها.

– نوعية مواد الصمامات:

إذ تستخدم بعض أنواع الفلاتر المغشوشة مواد مطاطية رخيصة تتصلب وتفسد عند قطع 1000 ميل، والبعض الآخر يستخدم أنواعًا من السليكون التي قد تدوم دون تصلب لمسافة 20000 ميل.

– الغراء:

من الممكن أن تصبح الفلاتر المغشوشة غير صالحة للاستخدام بعد قطع مسافة ألف ميل بسبب تفكك الغراء المستخدم في تصنيعها.وكذلك نوعية الأنبوب الوسطي حيث يكمن الفرق بين فلتر الزيت الأصلي والمغشوش بهذه الحالة أن الوسط المرشح يحتك بالأنبوب الوسطي الرخيص في الفلاتر المغشوشة مما يحدث ثقوبًا فيها.

– الألياف المستخدمة في التصنيع:

تستخدم الفلاتر الأصلية أليافًا صناعية قادرة على تحمل الضغط العالي بعكس بعض أنواع الفلاتر المغشوشة التي تستخدم السليلوز.

أنواع فلتر الزيت :

تتعدد أنواع فلاتر الزيت التي يمكن استخدامها في السيارة، ويجب استخدام الأنواع التي توصي بها الشركات المصنعة لكل نوع من اللسيارات، كما أنه من المهم أن يكون فلتر الزيت المختار يتناسب مع نوع المحرك، وفي ما يأتي بعض أنواع فلاتر الزيت:

فلاتر زيت أولية:

تقوم فلاتر الزيت الأولية بتصفية الزيت بنسبة 100% من زيت المحرك، وهي التي تستخدمها شركات تصنيع السيارات. فلاتر زيت ثانوية:

يضاف هذا النوع من الفلاتر أيضًا بالرغم من وجود الفلاتر الأولية، إذ يقتصر عمل هذا النوع على تنظيف جزء صغير يتراوح ما بين 1% إلى 10% من زيت المحرك قبل توجيهه مرة أخرى إلى المحرك، وهو يعمل بشكل مستقل عن الفلاتر الأولية.

فلاتر الزيت التقليدية:

تعتبر هذه الفلاتر نوع من الفلاتر الثانوية، وهي تستخدم أغشية السليلوز لتنظيف الملوثات صغيرة الحجم.

فلاتر زيت ذات غرفة حرارية:

تعمل على ترشيح الزيت، وتقوم برفع درجة الحرارة لإتلاف الملوثات الناتجة.

فلاتر زيت مغنطيسية:

يعمل فلتر الزيت هذا في تنظيف الشوائب المعدنية ولكنها غير فعالة للتخلص من الأغبرة.