اللعب الهحومي يُسيطر على مران الأهلي قبل مواجهة التعاون

ماجد محمد(صدى):

خاض النادي الأهلي، اليوم الإثنين،مرانه على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، بعد نهاية المواجهة الودية مع الفيصلي أمس.

وقام المدرب الوطني صالح المحمدي بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الأخضر خلال الأيام التي تسبق مواجهة التعاون المرتقبة.

واستهل اللاعبين الحصة التدريبية بالإحماء قبل مران التحكم بالكرة والاستحواذ تحت ضغط والتمرير السريع.

وأجرى اللاعبون تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومى.