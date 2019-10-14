امرأة تتخلى عن رضيعها بعد ولادته مشوهًا

موسكو(صدى):

قررت أم روسية أن تتخلى عن رضيعها بعد ولادته مشوهًا بدون عينين؛ حيث لفتت إلى عدم قدرتها على الرعاية به .

وقالت صحيفة ميرور ن الطفل الكساندر أو كما يطلقون عليه ” ساشا “، ولد بدون عينين وأُطلق عليه اسم ” الطفل الباسم “؛ بسبب ابتسامته الجميلة .

وما زال البحث جاريًا عن أم أو أسرة بديلة لرعاية ذلك الرضيع الصغير.

نشأت والدة هذا الطفل في أحد دور الأيتام وعندما علمت بحالته قبل ولادته قررت التخلي عنه؛ لأنها لا تستطيع أن تتحمل عناء الاهتمام به ورعايته، ووقعت أوراق التخلي عنه قبل خروجها من المستشفى.