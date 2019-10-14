وظيفة نسائية شاغرة في شركة اللوتس الطبية
فتحت شركه اللوتس الطبية المحدودة، باب التقديم إلى وظيفة نسائية شاغرة؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظيفة متاحة عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، تحت مسمى « مدير التفتيش الإداري » .
وأضافت أن تفاصيل ومهام الوظيفة تتمثل في تخطيط أنشطة التفتيش الإداري والعمل على توجيهها وتنسيقها، وتدقيق الحسابات للمؤسسات في القطاع العام، وتقديم التوصيات بخصوص تحسين السياسات والإجراءات.
واشترطت أن تكون المتقدمات من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص إدارة عامة، لافتة إلى أن الراتب 7000 ريال.
كما أشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 14/2/1441 هجري، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــا .
ابوعلي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 25 دقيقة
القطاع الخاص اصبح اضحوكة بدات كلها في طلب توظيف النساء فقط كل الاعمال حتى المفترض الاعمال التي تسند للرجال طلبوا نساء فيها والاغرب ان محلات المونيوم طالبن موظفات نساء وادوات نجارة
كلها ليست لله او دعما للتوظيف انما هناك اهداف خسيسه من وراء طلبهم للنساء وللاحاطه ان الرؤساء اجانب ليسوا من ابناء البلد وعندها تجد الاهانه للسعوديه والاوامر التافهه من تافه
والسؤال اين يذهب الرجال وعليهم مسؤليات كبيره في حياتهم
وهل من وقفه حازمه مع السعوديات ضد تعامل الاجنبي معها واين السعودة التي لم تطبق منها الا١٠%