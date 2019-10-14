وظيفة نسائية شاغرة في شركة اللوتس الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركه اللوتس الطبية المحدودة، باب التقديم إلى وظيفة نسائية شاغرة؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة متاحة عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، تحت مسمى « مدير التفتيش الإداري » .

وأضافت أن تفاصيل ومهام الوظيفة تتمثل في تخطيط أنشطة التفتيش الإداري والعمل على توجيهها وتنسيقها، وتدقيق الحسابات للمؤسسات في القطاع العام، وتقديم التوصيات بخصوص تحسين السياسات والإجراءات.

واشترطت أن تكون المتقدمات من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص إدارة عامة، لافتة إلى أن الراتب 7000 ريال.

كما أشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 14/2/1441 هجري، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــا .