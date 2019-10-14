السدحان يرد على منتقديه بعد لقاء القصبي(فيديو)

أميرة خالد(صدى):

رد الفنان عبدالله السدحان، اليوم الإثنين، على منتقديه بعد نشره فيديو له بعد لقاء ناصر القصبي في إطار فعاليات موسم الرياض.

وغرد السدحان:أنا لم أسحب على أحد وعمري ما سحبت على إنسان فما بالكم بزميل وزميلة، شكرًا حبيب شكرًا ريماس شكرًا راشد لاحترامي وتقديري والشكر موصول لأبو راكان ، أكن كل الود للجميع ولكم كذلك.

وكان السدحان قد نشر مقطع فيديو أمس الأحد ظهر فيه وهو يرصد أجواء الاحتفال خلال حفل مهرجان ” صناعة الترفيه “ ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك لحضور تكريم عدد من النجوم العرب والعالميين.

وظهر في الفيديو السدحان وهو ينادي على صديقه القديم ناصر القصبي الذي كان يتحدث مع بعض زملائه، فالتفت الأخير نحوه وقام بتحيته وتحية الجمهور.