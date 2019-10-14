شاهد.. وفد إعلامي روسي ينبهر بالمنطقة السياحية في الدرعية
زار وفد إعلامي روسي، المنطقة التاريخية في الدرعية، إذ اطلعوا على بعض معالم المنطقة السياحية في الرياض.
وجاءت زيارة الوفد ضمن الأنشطة الثقافية، المصاحبة لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.
وشهدت القمة السعودية الروسية توقيع 20 اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وتضمنت المذكرات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام، كما تم تبادل اتفاقية تعاون في قطاع السياحة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43867 ] نشر منذ 5 دقائق
حلوا انكن لابسات طويل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43867 ] نشر منذ 5 دقائق
حلوا انكن لابسات طويل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43867 ] نشر منذ 5 دقائق
حلوا انكن لابسات طويل