شاهد.. وفد إعلامي روسي ينبهر بالمنطقة السياحية في الدرعية

علي القحطاني(صدى):

زار وفد إعلامي روسي، المنطقة التاريخية في الدرعية، إذ اطلعوا على بعض معالم المنطقة السياحية في الرياض.

وجاءت زيارة الوفد ضمن الأنشطة الثقافية، المصاحبة لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

وشهدت القمة السعودية الروسية توقيع 20 اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وتضمنت المذكرات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام، كما تم تبادل اتفاقية تعاون في قطاع السياحة.