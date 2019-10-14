توضيح من جامعة حائل بشأن طالبات ذوي الإعاقة

علي العنزي(صدى):

أصدرت جامعة حائل، توضيحًا بخصوص ما يتم تداوله حول وجود طالبات من ذوي الإعاقة (الصم) في الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها: « لا يوجد برامج دراسية خاصة للصم في جامعة حائل، وشروط القبول العامة في الجامعة حددت ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة الحركية البسيطة، باشتراط التقديم الورقي، وذلك لتحديد احتياجات الحالة، کتوفير مرافق خاص وترتيب الجداول والقاعات من قبل العمادة المختصة»

وأضافت: «تقديم الطالبات الثلاث تم إلكترونيا، على افتراض أنهن حالات لا يعانين من أي إعاقة، ولم يتم التواصل من قبل أولياء أمورهن مع العمادة المختصة للإبلاغ عن حالة الإعاقة لديهن، وبعد اكتشاف الحالات ضمن الطالبات في السنة التحضيرية، تواصلت عمادة السنة التحضيرية مع مكتب عون المختص في مجمع كليات الطالبات، لتقديم التسهيلات اللازمة لهن».

وتابعت: «تم التواصل من قبل مکتب عون مع الطالبات وأولياء أمورهن التذليل الصعوبات الآنية التي تواجههن، وتقديم الإعانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كما تم رفع تقرير من قبل العمادة المختصة بالحالات الإدارة الجامعة».

واختتمت: «تقوم إدارة الجامعة بدراسة الحالة والبحث عن حلول مناسبة، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المتبعة في الجامعة، وسيتم إعلان الإجراءات التي سيتم الوصول إليها في حينه».