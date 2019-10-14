تكتيك ولياقة.. الهلال يعاود تدريباته بعد الراحة(صور)

نواف السالم(صدى):

عاود لاعبو الهلال، مساء اليوم الاثنين، تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني يوم أمس.

واشتمل المران في مجمله على الجوانبا لفنية واللياقية، حيث طبق المدير الفني ” رازفان لوشيسكو ” عددًا من التدريبات التكتيكية.

واختتم الجهاز الفني المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين أوضحت الفحوصات الطبية تعرض ” عمر خربين ” إلى التواء في مفصل القدم يحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي وتتراوح مدته ما بين 4 إلى 6 اسابيع.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي ” فهد بن سعد بن نافل “.