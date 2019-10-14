تكتيك ولياقة.. الهلال يعاود تدريباته بعد الراحة(صور)
عاود لاعبو الهلال، مساء اليوم الاثنين، تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني يوم أمس.
واشتمل المران في مجمله على الجوانبا لفنية واللياقية، حيث طبق المدير الفني ” رازفان لوشيسكو ” عددًا من التدريبات التكتيكية.
واختتم الجهاز الفني المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين أوضحت الفحوصات الطبية تعرض ” عمر خربين ” إلى التواء في مفصل القدم يحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي وتتراوح مدته ما بين 4 إلى 6 اسابيع.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي ” فهد بن سعد بن نافل “.
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