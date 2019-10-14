أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان حسين فهمي

القاهرة(صدى):

انتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري القدير حسين فهمي ودخوله إلى المستشفى.

وفي هذا الصدد أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، أن حسين فهمي بصحة جيدة.

وقالت إنها تواصلت مع فهمي مجددًا بعد انتشار الشائعة، وهو ما قابله الفنان المصري بالضحك خاصةً أنّه لا يزال في منزله ولم يُصبه مكروه.