الأردن يُحيل مسيئين للكويت إلى القضاء

عمان(صدى):

أحالت الأردن 4 من مطلقي الهتافات المسيئة للكويت إلى القضاء؛ وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن.

وقال بيان: أن السلطات القضائية قررت توقيفهم مدة 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما تحدثت مصادر محلية عن إسناد تهم تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة للموقوفين.

وكان مشجعين من الأردن هتفوا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وهو ما استفز جماهير الكويت.

وأجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أكد فيه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ورفضه للهتافات التي أطلقها بعض المشجعين.