تمرين سهل يجعلك تحصلين على أنف بدون عيوب

أميرة خالد(صدى):

تميل الكثير من السيدات إلى إجراء عمليات التحميل خاصة فيما يخص الأنف، فهي مشكلة بالنسبة للعديد منهن.

ولكن قد لا تحتاجين لعمليات التجميل الأن حيث أنه هناك تمرين سهل جداً يمكن أن يساعدك على الحصول على أنف مميز ومن دون عمليات تجميل.

ولتنفيذ الأمر ضعي سبابتك على أحد جانبي أنفك وتنشقي الهواء بعمق، بعد ذلك ألفظيه ببطء وكرري هذا التمرين 10 مرات يومياً.

كذلك يمكنك الاستعانة بتمرين آخر ولهذا عليك وضع سبابتك على رأس أنفك والضغط عليه من دون مبالغة. وينصح بتكرار التمرين أكبر عدد مرات ممكنة.

ومن المفيد ايضاً الابتسام مع فتح الفم قدر المستطاع. فهذا يساعد على شدّ عضلات الأنف ومحيطه. وللحصول على نتيجة أفضل من المهم أن تترافق الابتسامة مع دفع الأنف إلى أعلى بواسطة السبابة وتكرار الحركة 20 مرة يومياً.