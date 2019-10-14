أخضر الصالات إلى البحرين لحجز موعد في تركمنستان 2020

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

أخضر الصالات يتوجه إلى البحرين للمشاركة في تصفيات غرب اسيا المؤهلة إلى كاس اسيا ٢٠٢٠ مستقلا الحافلة مرور بجسر الملك فهد

بعد أن دخل منتخبنا في خمس معسكرات وبطولتين ودية .

وتشهد تشكيلة المنتخب غياب أبرز نجوم كرة قدم الصالات السعودية وأفضل موهبه شابة في كرة قدم الصالات السعودية .

منتخبنا سيخوض أولى مبارياته أمام منتخب قطر الذي خسر أمام منتخب فلسطين ١/٥ قبل أيام وهو منتخب في المتناول واتوقع ان يحقق منتخبنا الفوز عليها بنتيجة جيدة.

قبل أن يقابل منتخب لبنان القوي يوم الجمعة في مباراة تعتبر إختبار حقيقي لمنتخبنا في النهائيات القادمة ليعود منتخبنا في يوم الاحد٢٠ /10

أمام المنتخب العماني الغير مصنف في مباراة سهلة جدا لمنتخبنا في ظل الاستعداد الغير مسبوق لمنتخبنا وهو استعداد تاريخي .

حيث لعب منتخبنا اكثر من ١٧مباراة ودية كان الأبرز فيه خسارة منتخبنا ١٣ هدف في معسكر البرتغال .

يغيب عن منتخبنا في أول مبارياته أبرز نجومه أحدهما للإيقاف والاخر للإصابة.

المبارة الاولى لن تكون صعبة على منتخبنا أمام المنتخب القطري والذي يعاني كثير بعد إبعاد المجنسين وهو ليس بالمنتخب الصعب وسنتجاوزه بسهوله .

الجدير بالذكر أن مجموعة منتخبنا هي لبنان -عمان -قطر ويتاهل منها منتخبين وافضل ثالث يلعب مع الثالث من المجموعه الثانية .

مملكة البحرين تستضيف هذه التظاهره من ١٦ -٢3 اكتوبر وتضم المجموعة الاخرى الكويت -والعراق -البحرين -الامارات -فلسطين

واليكم جدول مباريات التصفيات :ــ