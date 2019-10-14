إشراف شبيل سيدة تونس الأولى.. أول قاضية تدخل قصر قرطاج (صور)

تونس(صدى):

بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات التونسية، عن فوز قيس سعيد رسميًا برئاسة تونس، تلتفت الأنظار إلى زوجة الرئيس الجديدة، التي أصبحت سيدة قرطاج الأولى حاليًا وهي السيدة الاولى رقم 8 في تاريخ تونس.

إشراف شبيل، هي زوجة قيس سعيد، والتي تعمل قاضية وأصبحت مستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، فهي أول قاضية تدخل قصر قرطاج الرئاسي.

السيدة الأولى بتونس، حاصلة على شهادة الدراسات العليا في العلوم الجنائية من المعهد الأعلى للقضاء، بعدما درست في كلية الحقوق بمدينة سوسة، إذ تتخذ والدها قدوة لها وهو الذي كان قاضيا بمحكمة الاستئناف.

لم تظهر الزوجة القاضية إعلاميًا إلا من خلال لجان الاقتراع، إذ أنها لم ترافق زوجها في أيّ اجتماعات أو تشاركه تنّقلاته خلال حملته الانتخابية، وقد تصدرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت أثناء الانتخاب.

وجاء ظهورها الأول، بشكل جاد ومتزن ومظهر عصري، ما ساعد في كسب حب الناس لزوجها، حتى أن وسائل التواصل كانت تستخدم هاشتاج بعنوان «صوتوا لزوج إشراف ».

ولم يتحدث قيس سعيد عنها، إلا في حديث إذاعي عام 2017، عندما قال إنه تعرّف عليها داخل أسوار الجامعة ونشأت بينهما قصّة حب توجت بالزواج، وأنجبا 3 أبناء، هم: سارة ومنى وعمرو.