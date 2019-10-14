دار الرعاية الاجتماعية بأبها تحتفل باليوم العربي واليوم العالمي للمسنين

محمد السعران(صدى):

احتفلت دار الرعاية الاجتماعية بأبها باليوم العالمي للمسنين تحت شعار ( رحلة الى المساوة بين الفئات العمرية) والذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام وذلك برعاية سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بأبها الأستاذ” حسين بن حمد المري ” وبحضور المساعد لقطاع التنمية الأستاذ “هادي بن عايض الشهراني” وعدد من مديري ومنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الثالث .

وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة عطرة من كتاب الله الحكيم ، تلاها كلمة لمدير دار الرعاية الاجتماعية بأبها الأستاذ ” سعيد بن علي آل منيع ” أوضح من خلالها أن شعار الفعالية لهذا العام يركز على التنبيه إلى وجود تفاوت في الاهتمام والخدمات مقارنة مع فئة المسنين حول العالم.

بعدها شاهد الجميع عرضاً مرئياً يجسد الخدمات المقدمة للمسنين داخل الدار والذي يبرز جهود واهتمام المملكة في إيواء ورعاية كبار السن من الجنسين ، أعقبه أوبريت إنشادي بعنوان (شموخ العز) بمشاركة المنشد عبد الرحمن الشمراني وفرقة تراث الجنوب ، والذي لاقى استحسان الحضور .