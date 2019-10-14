بالصور.. شمس الكويتية تستعرض نحافتها بصور جريئة

خالد الظفيري(صدى):

استعرضت الفنانة شمس الكويتية، نحافة خصرها ورشاقة قوامها من خلال صور جريئة نشرتها على حسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت شمس الكويتية جمهورها بعدة صور تُظهر صغر حج خصرها ونحافتها، إذ بدت نحيفة وضعيفة عما كانت عليه الفترة الماضية.

وعلقت على الصور « عوّد نفسك على خسارة الآخرين تمرّن على الوحدة وصادِقْ نفسك كأنك صديقك فحكمة القدوم للحياة وحيداً، ومغادرتها بالطريقة نفسها لم تأتِ من فراغ » .

وأعادت هذه الصور إلى أذهان الجمهور، تحدثها عن إجرائها جراحة تجميلية تتمثل بنزع بعض العظام من قفصها الصدري، ولكنها في ذلك الوقت نفت هذه الأقوال مؤكدة أنها لا تُقبل على هذا التصرف الغبي على حد وصفها.

أما عن سبب نحافتها، أكدت شمس الكويتية أنها داومت على تناول مشروب من الأعشاب مع ممارسة التمارين الرياضية للحصول على هذه النتيجة.