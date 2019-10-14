حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مخلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت « الأرصاد » في بيان لها، أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك» يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق « حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية » ، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.