رصد مرئيات المعلمين حول آلية النقل الخارجي

علي القحطاني(صدى):

رصدت وزارة التعليم، مرئيات عدد من المعلمين والمعلمات حول آلية النقل الخارجي، وعقدت في ضوء ذلك مجموعة من ورش العمل المتخصصة، والتي شارك بها المعنيون؛ للاستماع لمقترحاتهم، والأفكار التطويرية التي يطرحونها.

وتأتي هذه الورش رغبة من الوزارة في إطلاع المعلمين والمعلمات على آلية عمل حركة النقل، وإشراكهم في الحلول الملائمة للحركة.

يذكر أن الورش تناولت آلية حركة النقل، وعناصر مفاضلة الحركة وضوابطها، وفترة إجراء الحركة، وتخصيص الحركة لحالات محددة، كذلك العدول عنها.