سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي باريس سان جيرمان، عن مدة غياب البرازيلي نيمار عن الملاعب، بعد تعرُّضه لإصابة خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد.

وأكد النادي، أن الفحوصات أظهرت أنه يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، ما يعني غيابه عن قمة الدوري الفرنسي بين مرسيليا وسان جرمان نهاية الشهر الحالي، كما من المحتمل أن يغيب عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

وخرج نيمار بعد 10 دقائق فقط من مشاركته بمياراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا الأحد، بعد أن شعر بآلام في الفخذ.