شاهد.. فنانة شابة تنتحر شنقًا إثر تعرضها للتنمر

سيول(صدى):

عثرت الجهات الأمنية، على جثة الفنانة الكورية الجنوبية سولي، إذ انتحرت شنقًا في منلزها جنوب العاصمة سيول.

وأكد مصدر بالشرطة، أن مدير أعمالها توجه إلى منزلها بعدما عجز عن الوصول إليها، فوجدها ميتة واتصل بالشرطة.

وأفاد الجمهور، بأن أحد أسباب الوفاة هو تعرُّضها إلى التنمر عبر الإنترنت ، إذ قالت في آخر بث لها عبر إنستجرام : «أنا لست بشخص سيء».

وبدأت سولي البالغة 25 عامًا من العمر، مسيرتها الفنية عام 2005 في دراما Ballad of Seo Dong الشهيرة، وكانت وقتها طفلة عمرها 11 سنة تقريبا.