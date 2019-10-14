وظائف شاغرة للجنسين في بنك الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن بنك الرياض، عن توفر 3 وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بالرياض تحت مسمى « أخصائي موارد بشرية » .

واشترط البنك، أن يكون المتقدم/ة من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس في الآداب واللغات اختصاص لغة إنجليزية أو ما يعادلها.

وأشار إلى أن العمل بمكافأة شهرية 3000 ريال مقدمة من صندوق هدف، فيما سيتم التقديم عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــــــا .