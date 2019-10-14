دعوى طلاق بعد 3 أشهر زواج: كسرت فنجاني المفضل

القاهرة(صدى):

رفع زوج لم يمر على عرسه سوى 3 أشهر فقط، دعوة قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لتطليق زوجته.

وأكد الزوج نديم 33 عامًا صاحب مكتب توظيف، أن غيرة زوجته خانقة، مبررًا طلبه بالطلاق « مراتي بتغير من خيالها.. كسرت فنجاني المفضل » .

وأوضح أنه تعرف على « شهد » خريجة كلية الآداب عن طريق أحد أقاربه، وأُعجب بمرحها وخفة ظلها ثم قرر خطبتها وتم الزواج، لكنه لم يستمر أكثر من 3 أشهر

وأضاف في الدعوى القضائية، أنه عاش خلال الأسبوع الأول من الزواج في سعادة كبيرة، وسرعان ما تغيرت الأمور، وأصبحت زوجته لا تستجيب لكلامه، موذلك لغضبها من تكرار تردد السيدات على مكتبه في حين أن ظروف عمله تحكم ذلك.

كما أشار إلى أنها كانت تضقي معظم الوقت في مكتبه، وعندما لا يعحبها أحد من المترددين على المكتب تطرده، ولكن ما زاد الأزمة بينهما بعدما كسرت شهد الفنجان المفضل لزوجها وعدم اعتذارها عن هذا الأمر، معلقًا «الفنجان كان هدية من والدتي وأصابني الحزن بعد تحطم».

ولفت إلى أنه اشتكى لوالدها، لكنها لم تقتنع أن تصرفاتها غير لائقة وطالبت زوجها بالاعتذار وعندما رفض طلبت الطلاق بطريقة ودية، وعندما رفض الاعتذار طردته من المنزل، ما أدى إلى لجوء الزوج للمحكمة لرفع دعوى طلاق.