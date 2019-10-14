تعليم الرياض يكرم مكاتب التعليم المحققة نسب عالية في الانضباط المدرسي

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

كرّمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات مكاتب التعليم المحققة نسب عالية لحضور طلابها وطالباتها .

و كرم عبدالله بن سعد الغنام مساعد المدير العام للشؤون التعليمية مديري المكاتب الفائزة وهي مكتب تعليم الروضة (المركز الأول ) والرائد (المركز الثاني ) والشمال (المركز الثالث )،بحضور مدير الإشراف التربوي الأستاذ خالد الدوسري .

وأثنى الغنام على جهود مكاتب التعليم التي أسهمت في ارتفاع نسب الحضور الشهري وتجاوزها 95 في المائة .

من جهة أخرى كرمت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية – بنات – فتح بنت عبدالله العرفج مكاتب تعليم البنات المنضبطة بحضور نجلاء بنت تركي النفيعي مديرة إدارة الإشراف التربوي، ومديرات مكاتب التعليم، وعدد من مشرفات الإدارة.

وقدمت فتح العرفج شكرها لمكاتب التعليم على جهودها المبذولة في تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي الواردة في التعميم الوزاري، ما أسهم في ارتفاع نسبة حضور الطالبات في مدارسها لشهر محرم من هذا العام، ومتابعة ذلك في بقية الشهور.

وباركت لمديرات المكاتب المتصدرة، وأشارت إلى أن التكريم سيتم بشكل شهري، مثمنة الجهود التي تبذل من الجميع، حيث حقق مكتب تعليم الروابي المركز الأول، بينما حصل مكتب تعليم الشفا على المركز الثاني، وجاء المركز الثالث من نصيب مكتب تعليم حريملاء.

من جانبها، أكدت نجلاء النفيعي، أن وطننا يشهد حراكا وقّادا لبناء أفكار الطلاب وصقل مهاراتهم وتوجيه قدراتهم في إطار “رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠”، التي تضمنت العمل على ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلاب والطالبات.

وقالت: “البيئة المدرسية واحدة من أهم المحاضن التي يتشكل فيها الفكر وتُعزز فيها القيم، وتُبنى فيها الاتجاهات بأنواعها عبر اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تمكّن الطلاب من ممارسة السلوكيات الإيجابية الداعمة للتفوق التعليمي والتميز السلوكي، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود انضباط حقيقي يعكس مستوى الوعي الجمعي بقيمة العلم والتعلم، لذا أولتْ إدارة التعليم جل اهتمامها لمتابعة تنفيذ خطة الانضباط، فأصبحت محورا رئيسا في توجهاتها وبرامجها الاستراتيجية “.