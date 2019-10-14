بالصور.. الأخضر جاهز لمواجهة فلسطين

نواف السالم(صدى):

اختتم لاعبو المنتخب الوطني اليوم الاثنين، استعداداتهم لمواجهة منتخب فلسطين غدا الثلاثاء بحصة تدريبية على استاد فيصل الحسيني تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين المجموعتين أجريت مناورة على نصف مساحة الملعب، فيما اختتمت بتمارين على الكرات الثابتة.

وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام بالاتحاد الفلسطيني يوسف لافي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي.