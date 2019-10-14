نهائي بطولة إبراهيم السلبود بين أكاديمية الجوهرة والأجيال .. الجمعة

ماجد محمد(صدى):

صرح رئيس أكاديمية الجوهرة، بأن نهائي بطولة الأستاذ ابراهيم السلبود، إداري براعم نادي الفيصلي و مدير مدرسة نادي الفيصلي، ستكون يوم الجمعة الموافق 1441/02/19هـ.

وأوضح في تصريح صحفي، أن النهائي سيكون بين أكاديمية الجوهرة و أكاديمية الأجيال برعاية الكابتن ابراهيم السلبود و بتنظيم لأكاديمية الجوهرة.

وأضاف: « وكما عودتنا أكاديمية الجوهرة على التنظيم المميز وتسعى دائمًا لتكون مميزة في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم مجهودات رجالها وهذا ليس مستغرب على أكاديمية مثل أكاديمية الجوهرة في هذه البطولة التي تحمل اسم رجل عزيز علينا ورجل خدم الرياضة السعودية عن طريق نادي الفيصلي رجل صاحب الايادي البيضاء في تطوير براعم نادي الفيصلي ليصبحوا من أفضل براعم الأنديه في المملكة » .

وتابع: « عودنا أبو عبد العزيز على دعم هذه الفئات العزيزة على قلوبنا فهذه الفئه تستحق الوقوف معها واحتوائها وتطوير مستواها الفكري والكروي » .

وأكمل: « أكاديمية الجوهرة رائدة في هذا المجال ودايماً هي سباقه لتطوير هذه الفئة و تتابعهم بكل دقة وحريصة كل الحرص على أن تكون على أعلى مستوى » .

واختتم: « أتمنى التوفيق للفرق المشاركة في النهائي وأن يكون نهائي متميز في كل شيء شكرا للجنه المنظمة على ما تقوم به من جهد طيله الأيام الماضية برئاسة الأخ العزيز تركي العمري مشرف الفئات السنية لأكاديمية الجوهرو و أتمنى التوفيق للجميع » .