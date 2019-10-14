ولي العهد: هناك تعاون بين المملكة وروسيا في مجال الطاقة

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن هناك تعاون ثنائي بين المملكة وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إذ أكد على أن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: « نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي » .

من جانبها، أوضح الرئيس الروسي أنه تم إنجاز آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية، مؤكدًا أن الدولتان تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم، بهدف تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

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