عمليات تجميل في المنزل.. ضحايا يروون معاناتهم(فيديو)

عادل الحربي(صدى):

روت إحدى المتضررات من عمليات التجميل في المنزل، معاناتها، بعد أن تواصلت مع وافدة تنتحل صفة طبيبة تجميل وتستقطب النساء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتضررة لبرنامج” سيدتي ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : دخلت على حساب الطبيبة ووجدت العديد من الحسابات تمدح فيها فذهب إليها لحقن الفيلر.

وأضافت : بعد أن دخلت منزلها أخذت مخدر قبل أن أرى الطبيبة، وقالوا الدكتورة تحقن فقط، وعندما رأيت الطبيبة كان مظهرها غير مهني حيث كانت ترتدي عباءة وحقيبة.

وتابعت : تسبب ذلك في مشاكل عديدة وقالت لي طبيبة أخرى أن وضع أي منتج أخر على البشري سيؤدي إلى التهابات.

وعلق أنور مدخلي رئيس قسم تقييم التقنيات الحديثة بهيئة الغذاء والدواء على الواقعة قائلًا : دور الهيئة تجاه أي منتج يتمثل في إصدار الترخيص ثم الرقابة بكل مراحلها.

وأضافت : أي شخص يمكن أن يتواصل مع الهيئة على رقم 19999 لمعرفة أي معلومة عن أي منتج حتى لا يقع في فخ المنتج المقلد أو غير المرخص.