رانيا يوسف تتلقى عرضاً للزواج

القاهرة(صدى):

أطلقت الفنانة رانيا يوسف هاشتاج بعنوان Ask rania وطلبت من خلاله جمهورها بتوجيه أي سؤال لها.

وحرصت على الرد على سؤال عن عرض زواج من متابع لها غرد قائلًا :” إذا اتقدمتلك للزواج توافقي والا ترفضي ” وجاءت إجابة رانيا سريعة وردت: ” أرفض لانني لا أفكر في الزواج ” .

كما تساءل أحد متابعيها عن عمرها، وأجابت قائلة :” 46 سنة ” ، وعن فساتينها وعن الشخص الذي يختارها لها، قالت : ” أنا اللي بختار فساتيني ” .

ونفت رانيا تقديم جزء ثانِ من مسلسل ” كأنه إمبارح ” مؤكدة أن صناع العمل اكتفوا بتقديم جزء واحد منه.