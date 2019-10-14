رانيا يوسف تتلقى عرضاً للزواج
أطلقت الفنانة رانيا يوسف هاشتاج بعنوان Ask rania وطلبت من خلاله جمهورها بتوجيه أي سؤال لها.
وحرصت على الرد على سؤال عن عرض زواج من متابع لها غرد قائلًا :” إذا اتقدمتلك للزواج توافقي والا ترفضي ” وجاءت إجابة رانيا سريعة وردت: ” أرفض لانني لا أفكر في الزواج ” .
كما تساءل أحد متابعيها عن عمرها، وأجابت قائلة :” 46 سنة ” ، وعن فساتينها وعن الشخص الذي يختارها لها، قالت : ” أنا اللي بختار فساتيني ” .
ونفت رانيا تقديم جزء ثانِ من مسلسل ” كأنه إمبارح ” مؤكدة أن صناع العمل اكتفوا بتقديم جزء واحد منه.
اترك تعليقاً