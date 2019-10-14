وظائف إدارية شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للكهرباء، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى « محلل نظم المعلومات » ، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر يُرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .