بلدية خميس مشيط تضبط 32 مخالفة للمنشآت صحية

محمد بن طحيطح(صدى):

ضبطت الفرقة المسائية ببلدية محافظة خميس مشيط 32 منشأة صحية مخالفة اشتملت على عدد من المطاعم والبوفيهات، ومحلات تنقية المياه المحلاة، وإغلاق سبعة مغاسل للملابس .

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني مبينا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك، وتطبيق مانصت عليه لائحة الجزاءات، والغرامات البلدية نتيجة تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، و عدم وجود رخص بلدية، وشهادات صحية للعاملين ، كما بين القرني أن الفرقة المسائية أزالت 18 بسطة عشوائية مخالفة، وصادرت أكثر من 80 كجم من الخضروات والفواكه، و سُلمت للجمعية الخيرية مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من بلدية خميس مشيط على تكثيف الرقابة، وتنفيذاَ لتوجيهات أمانة منطقة عسير للمحافظة على سلامة الأغذية، والمأكولات، ومراقبة المحلات التجارية، والمطاعم، وذلك في إطار تطبيقها للقوانين الصارم، والرادعة ضد المخالفين خصوصاً في كل ما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك .