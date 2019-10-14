شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن الإعلانات

نواف السالم(صدى):

أجرى الشّاب المصري أحمد بهاء الذي يشبه نجم كُرة القدم محمد صلاح، مُقابلةً تلفزيونية فجّر من خلالها مُفاجأةً وهي استعانة اللاعب بالشاب من أجل تصوير بعض مشاهد الإعلانات.

وقال أحمد في لقائه بأنَّ محمد صلاح مشغولٌ للغاية، ويصعب عليه في الكثير من الأحيان أن يُسافرَ لمصر من أجل تصوير الإعلانات، وعند هذه النّقطة يستعين به لأجل التقاط مشاهده في مصر عندما لا يكونُ مُتواجدًا فيها، ويعتمد المُخرج حينها تصويره من بعيد.

وأوضح أن من الإعلانات التي اتّبع صلاح أسلوب الاستعانة بأحمد، إعلان بيبسي، والمُخدّرات، وإعلان فودافون.

وأكد أن كثرة انشغالاته هي من دفعته للخوض في هذه التجربة المُربحة للطرفين، مُضيفًا في بداية الحوار بأنّه لا مانع لديه من تأدية شخصية محمد صلاح في أحد الأفلام.