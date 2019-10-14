محمد السكران: أقسم بالله لاأتعمد اثارة الجدل!

سعيد العجل(صدى):

أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بـ « الأمسيات الشعرية » ضمن فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الاثنين للأمسية الشعرية الثانية التي سيحييها كلا من الشاعر محمد السكران والمنشد فلاح المسردي.أدار المؤتمر الصحفي هاني الشحيتان رئيس اللجنة الاعلامية والذي رحب في كلمته بالشاعر محمد السكران وبالحضور من الإعلاميين ، وقال «الشحيتان» : يعد محمد السكران من أهم شعراء الجيل الجديد والاذكياء في حضورهم الإعلامي وفهمه الكبير لكيفية صناعة النجم،فيما قال الشاعر محمد السكران: بداية أشكر الأخ هاني الشحيتان على الثناء والمقدمة الجميلة، كما أشكر الحضور في المؤتمر الصحفي، وأحرص في أمسية اليوم أن أقدم شيئًا جديدًا من أجل الحضور الذين حضروا من أجلي.وأضاف قائلاً: كتبت فكرة قصيدة ” أبونا آدم ” كقصيدة جديدة، وأرفض النسخ وتكرار تجربة الآخرين في كتابة القصائد، حيث إن المسؤول الأول عن القصائد وجودتها هم الشعراء أنفسهم، وشعراء اليوم ٩٩٪ منهم يكررون تجارب غيرهم، والشاعر المبدع يجب أن يكون ذكيًا في حضوره الإعلامي، ويجب أن يكون لونه وأسلوبه مواكباً مع أفكار جديدة وعدم التكرار لتجنب ملل المتلقي.

مضيفاً: الشعر لا يعلم ولا يدرس، وفي حال وجدت موهبة يتم تطويرها عبر القراءة والمتابعة، حيث وجدنا أكاديميات عملنَ بتدريس الشعر ونتج عن ذلك فشل، فالموهبة الحقيقة لا تدرس.

وأضاف: كثير من الكتب والدواوين وجدت من أجل المال، وبعض دواوين الشعر أبياتها مكسّرة، وشاعر الوطن خلف بن هذال شاعر كبير لم يصدر حتى الآن ديوانًا.

أما عن تعمده اثارة الجدل حول قصائده فقد قال: ” لا أتعمد إثارة الجدل، وأقسم بالله على ذلك “.

من جانبه كشف عبدالله حمير القحطاني المشرف العام على « الأمسيات الشعرية » لـ موسم الرياض أن أمسية اليوم تعد الأمسية الشعرية الثانية بعد تحقيق النجاح في الأمسية الاولى والتي انطلقت مساء السبت الماضي في معرض الصيد والصقور والتي أحياها كل من مدغم ابو شيبه والمنشد مهنا العتيبي .وأضاف: تبقى ٤ أمسيات غير أمسية اليوم وستقام بالبولفارد مسرح بنخش شمارك. وأوضح القحطاني أن الأمسيات ستجمع نجوم الشعر والإنشاد في الخليج الذين سجلوا حضورا وإبداعاً وجماهيرية عالية والتي يبحث عنها ويترقبها جمهور كبير في الخليج العربي.