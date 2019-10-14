« الغنام » يرعى انطلاق برنامج تعزيز السلوك الإيجابي بمكتب تعليم السويدي

عقال المالكي(صدى):

‏دشّن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ/ عبدالله بن سعد الغنام ، برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي صباح اليوم الأثنين، الموافق 15/ 2/ 1441هـ بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم الرياض الأستاذ/ عبدالرحمن السبيل ، ومشرف العموم بوزارة التعليم الأستاذ/ قاسم أحمد البركاتي ومدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ/ أحمد بن سعود العويس، وعدد من المشرفيين التربويين و قادة المدارس والمرشدين الطلابيين لجميع المراحل .

‏حيث قام بقص شريط المعرض المصاحب للبرنامج وتجول الجميع في المعرض ، الذي احتوى على عدة أركان .

‏بعد ذلك بدأ البرنامج بآيات من القرآن الكريم ، فكلمة مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ/أحمد العويس رحب فيها بالحضور ، وأكد في كلمته الهدف من هذا إقامة هذا البرنامج وهو نشر ثقافة السلوك الإيجابي وتنميته من خلال تبنى بيئة محفزه وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة .

‏تلاها عرض مرئي لآلية يتحدث عن أهمية السلوك الايجابي وأهمية تعزيزه في نفوس الطلاب .

‏وأختتم الحفل بكلمة الإرشاد الطلابي القاها الأستاذ/ عبدالله العميرة مشرف الإرشاد الطلاب بمكتب بالتعليم بالسويدي أوضح فيها مراحل تنفذ هذا البرنامج بمدارس مكتب التعليم بالسويدي.

‏وقد أشاد المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ/ عبدالله الغنام عقب تدشّن البرنامج في تصريح خاصة بهذا البرنامج واهدافه ،

‏وقال أن أسبوع تعزز السلوك الإيجابي لا يقتصر على هذا الأسبوع فقط بل مستمر طوال العام في المدارس والمنازل .

‏مشيرا ان هذا البرنامج يضم عددًا من البرامج التي تساهم وتعزز السلوك الإيجابي وتحد من السلوك السلبي لدى أبنائنا الطلاب .

‏وشكر مساعد مدير عام التعليم بالرياض في نهاية حديثه كل القائمين على هذا البرنامج .

‏يشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطة برامج إدارة التوجيه والإرشاد الهادفة إلى دعم وتنمية السلوك الإيجابي من خلال إيجاد بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة بمتابعة إشرافيه فاعلة ونوعية لتحقيق توافق نفسي واجتماعي وتربوي للطلاب.