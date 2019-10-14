عضو بـ« الشورى » يطالب بدراسة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات

نايف السالم(صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى صالح الحميدي، أهمية دراسة إعادة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وعدم ربطها بالرخصة، مطالبًا أن تكون الرخصة عند التعيين للمرة الأولى.

ويذكر أن مجلس الشورى، ناقش في جلسته اليوم الإثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان.

وطالبت اللجنة الوزارة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين-بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية.

كما طالبت اللجنة، الوزارة، بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية.

وأكدت اللجنة، على ضرورة التدرج في توطين الوظائف الإدارية، والاشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الاشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.