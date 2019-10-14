الحل المناسب لتصرف الزوجة حين ينظر زوجها إلى إمرأة أخرى

أميرة خالد(صدى):

يعتبر نظر الرجل إلى إمرأة أخرى غير زوجته من الموضوعات الهامة والحيوية التي تهم كل إمرأة تحب زوجها وتغار عليه وتغار من نظرته لإمرأة غيرها، فكيف تتصرف المرأة عند نظر زوجها لإمرأة أخرى .

التجاهل هو الحل : يعتبر التجاهل رد فعلي قوي ومؤثر فيما يتعلق بنظر الرجل إلى إمرأة أخرى غير زوجته كما ويعد حلا فعالا للغاية لأنه وفي كثير من الحالات ينتاب الرجل غرورًا شديدًا بعد غيرة زوجته عليه وبعد تذمرها وفِي حالات عدة قد يتمادى الرجل في ذلك التصرف عندما يلاحظ غضب الزوجة لنظره لإمرأة أخرى.

ولذلك يبقى التجاهل هو الحل الأمثل في مثل هذه الحالات لأنه يطفئ لهيب خلافات زوجية مستعصية بسبب نار الغيرة التي كان الرجل سببًا في إندلاعها في زوجته بنظره إلى أخرى، ويضع حدًا لتباهي الرجل بغيرة إمرأته عليه

وفي أحيان أخرى وبخاصة مع التكرار وإذا تعمد الزوج النظر إلى إمرأة أخرى غير زوجته بشكل لافت وعلى مرأى ومسمع الزوجة يجب عليها عدم قبول ذلك وإتخاذ موقف حاسم حياله حفاظًا على كرامتها وكيانها ومصارحتها بمشاعرها حيال ذلك