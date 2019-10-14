بعدما طرد والدته وشتمها.. السجن للابن العاق

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة إماراتية، بالسجن شهرًا ضد خليجي بعدما طرد والدته من المنزل وشتمها بأسلوب فج.

وتفصيلًا، قدّمت الأم بلاغًا يفيد بأن ابنها طردها من منزلها وشتمها بعبارة «اذهبي للمرقص بدلاً من البقاء في المنزل».

من جانبه، أنكر المتهم الواقعة وقال إنهم كانوا في محكمة الإصلاح الأسري لحل مشكلة عائلية بين الوالدة والوالدة وبينما كنت أقف في صف والدي لحجته القوية أمام المحكمة غضبت مني والدتي وقامت برفع قضية ضدي، مطالبًا بالبراءة.

وطالبت المدعية بدفع غرامة قيمتها 50 ألف درهم تعويضاً لها لما قام به ابنها من التعدي عليها بالشتم ومحاولة طردها من منزلها.