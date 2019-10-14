الحلقة الأخيرة من جمان تثير غضب الجمهور (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن مسلسل جمان من بدايته وحتى نهايته سبب غضبًا شديدًا بين المشاهدين نظرًا للقضية المثارة.

وكانت الحلقة الأخيرة من بين الحلقات التي أغضبت الجمهور؛ حيث جاءت النهاية صادمة لهم.

وأغضبت طريقة عودة الفنانة نور الغندور (جمان) إلى زوجها السابق الفنان مهند الحمدي (هشام) ؛ نظرًا لتنازل جمان عن بعض حقوقها مقابل عودتها لزوجها السابق هشام؛ إذ عبرت الأولى عن اشتياقها الشديد للأخير، خلال جلوسهما بجانب بعضهما في حفل تخرج نجلهما عزيز.

وطلب هشام من جمان تخليها عن وظيفتها وارتداء الحجاب؛ لأنه يغار عليها، فوافقت الثانية على شروط الأول، رغم أنها كانت السبب في الخلافات التي ظهرت خلال حلقات المسلسل.

وتمت المصالحة بين الثنائي، وتزوجا بعضهما مجددًا في لقطة رومانسية خلال حفل تخرج ابنهما من المدرسة.

وقالت جمان: ” أحبه رغم كل عيوبه وأنا سعيدة جدًا؛ لأنني صرت أعرف قيمة النعم عندي، ما رح أفرط في بيتي مرة ثانية، هنا ماكو شي يعوض اللحظات التي أعيشها بيني وبينه.. “.