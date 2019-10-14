مصر: إنقاذ طاقم طائرة مدنية سقطت في البحر المتوسط

القاهرة(صدى):

نجحت القوات البحرية المصرية، اليوم الاثنين، في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت في البحر المتوسط.

وأكد المتحدث العسكري المصري في بيان له، أنه ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة للخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بور سعيد.

وأوضح أن الطائرة كانت تحمل أفرادًا من جنسيات مختلفة، فعلى متنها طاقم الطائرة مصريين الجنسية، و3 أفراد آخرين من جنسيات «إنجليزي، إيطالي، ونيجيري».

كما أشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، وجهت 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، وتم العثور على طاقم وركاب الطائرة بالبحر ويرتدون سترات النجاة.

وأضاف أنه تم انتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، وتم اصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية؛ لتقديم الرعاية الطبية.