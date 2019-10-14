للفتيات الكيرفي.. هكذا تختارين ملابسكِ (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

سلّط تقرير تليفزيوني، عن كيفية اختيار الملابس المناسبة بالنسبة للفتيات السمينات (كيرفي).

وقالت خبيرة في الموضة، إن المرأة العريضة من فوق ونحيفة من تحت، يجب أن تختار القطع الغامقة مثل الأسود والرمادي الغامق، وبالنسبة للأقمشة تكون سادة ولا يوجد بها نقوشات كثيرة.

وأضافت خلال برنامج «سيدتي»، أنه يجب على المرأة بشكل عام أن تختار الأقمشة المخططة بالطول، والتي تكون نقوشاتها صغيرة، والفساتين التي تكون ألوانها متباينة.