علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، خطوات تعديل السجل التجاري للمؤسسة الفردية.

وقالت الوزارة يمكن الدخول على الصفحة وعلى الحساب ” اسم المستخدم وكلمة المرور “، ثم الضغط على الاختيارات الموجودة أمام السجل التجاري.

وأضافت: كما يجب الضغط على خيار تعديل السجل التجاري وتحديد نوع التعديل ” نشاط – رأس المال – العنوان “.

وتظهر نافذة ملخص التأكيد على البيانات المدخلة قبل ارسال الطلب، ويتم إصدار فاتورة سداد يتم إرسالها كرسالة نصية لهاتفك، وسداد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة.

في حين وصول المبلغ المسدد يمكنك لاستفادة من الخدمة بطباعة السجل التجاري دون الحاجة لمراجعة الوزارة.