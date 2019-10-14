بالفيديو.. سر استقبال مدفعية الحرس الملكي للرئيس الروسي بـ « 21 » طلقة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت تقارير إعلامية ، سبب إطلاق مدفعية الحرس الملكي 21 طلقة لحظة وصول طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض في زيارته الثانية للبلاد بعد 12 عاماً من زيارته السابقة .

وقد جرى العرف عالمياً على إطلاق طلقات وقذائف ترحيبية ، كنوع من التحية والتشريف أثناء وصول ملوك وقادة الدول، كأحد أهم مراسم الاستقبال البروتوكولية.

فيما كانت بريطانيا أولى الدول التي قامت بهذه العادة لتصبح بروتوكولاً عالمياً، فقد كانت البحرية البريطانية سباقة بإطلاق 7 طلقات للمواقع الموجودة على الساحل في المقابل ترد المدفعية الموجودة على الساحل عليها بـ3 قذائف مدفعية لكل قذيفة من البحر، بمحصلة 21 قذيفة مدفعية.

ويعد المدفع هو أحد أهم وأقدم الأسلحة التي كانت تحصن قصور الملوك والأمراء .