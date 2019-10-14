بعد صدمة جروس.. الأهلي يلملم شتاته بالتواصل مع ألونسو

ماجد محمد(صدى):

بعد صدمة النادي الأهلي في السويسري كريستيان جروس، أعادت إدارة النادي لملمة شتاتها وبدأت في التفاوض مع الأوروجوياني دييجو ألونسو.

وكشفت تقارير صحفية، أن إدارة الأهلي أعادت الاتصال بوكيل أعمال المدرب الأوروجوياني دييجو ألونسو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفاً للكرواتي برانكو.

وكان ألونسو قد رحل عن نادي مونتيري المكسيكي بسبب سوء النتائج، لكنه حصل على بطولات عديدة مع الفرق التي دربها سواء في أمريكا الجنوبية أو المكسيك.

يذكر أن كريستيان جروس كان قد قرر السفر إلى بلاده دون توقيع العقود الرسمية مع النادي رغم توصلهما إلى اتفاق بشأن العقد.